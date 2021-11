Wout van Aert vindt één van zijn concurrenten in het veldrijden indrukwekkend: "Zijn niveau is serieus omhoog gegaan"

Vanaf volgend weekend zal Wout van Aert opnieuw in het veld te zien zijn. Hij maakt namelijk zijn comeback in het veldrijden in Boom. Deze middag kwam van Aert al eens naar zijn concurrenten kijken in Kortrijk.

Wout van Aert gaf een interview bij Sporza en daarin vertelde hij dat hij toch wel onder de indruk is van Eli Iserbyt. "Het niveau van Iserbyt is serieus omhoog gegaan", legde de Belgische renner van Jumbo-Visma uit. Toch heeft Wout van Aert ook al genoten van de andere renners en crossen dit seizoen. "Er is altijd zeer veel strijd die tot in de finale kan doorgaan. Er zijn echt al heel mooie wedstrijden geweest waar ik al van genoten heb", aldus van Aert.