Goed nieuws voor cross in Boom: burgemeester geeft groen licht, waardoor wedstrijd kan doorgaan

Wout van Aert en Tom Pidcock zullen komend weekend dan toch zeker hun comeback kunnen maken in het veld. Het was nog niet duidelijk of de cross wel kon doorgaan, maar de burgemeester van Boom kwam nu toch met goed nieuws.

Het coronavirus is opnieuw stevig aan het rondgaan in ons land en door de nieuwe maatregelen werd er al beslist dat de Scheldecross in Antwerpen zondag niet zou doorgaan. Ook rond de cross in Boom waren er twijfels. Deze twijfels zijn nu weg, want de burgemeester van Boom heeft volgens Het Laatste Nieuws groen licht gegeven om de wedstrijd te laten doorgaan. Zo kunnen Wout van Aert en Tom Pidcock toch hun comeback maken in het veld komend weekend.