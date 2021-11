Ook deze cross, waar Wout van Aert aan de start staat, kan doorgaan: "Negentig procent zeker dat het coronaveilig kan"

Op 11 december staat er normaal gezien in Essen een cross op het programma en de organisatie heeft na een gesprek met de gemeente laten weten dat de wedstrijd zo goed als zeker zal doorgaan.

De Scheldecross in Antwerpen zondag gaat niet door, maar de andere crossen lijken voorlopig wel gewoon te kunnen doorgaan met de huidige coronamaatregelen. Zo kreeg Boom al goed nieuws en ook Essen lijkt gewoon te zullen doorgaan.

Organisator Luc Van Thillo vertelde het in een interview bij Het Nieuwsblad. "We zijn negentig procent zeker dat het coronaveilig kan. We hebben een gesprek gehad met de veiligheidsdiensten van de gemeente en ze hebben duidelijk gemaakt wat mogelijk is en wat niet." De cross van Essen staat op 11 december op het programma en onder meer Wout van Aert zal daar aan de start staan.