Startgeldendiscussie laait hoog op: "Ik hang ook op affiches en krijg niets, zonde"

Dat bepaalde renners (van Aert en van der Poel) startgeld zouden krijgen bij de wereldbekers, zoals Sven Nys aangeeft? Dat gaat er bij bepaalde renners en rensters niet in.

Lucinda Brand is ook wereldkampioene, maar krijgt niets. "Er is gekozen om de wedstrijdpremies op te trekken en geen startgelden meer te geven. Hou je daar dan aan", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Spijtig

"Het zou spijtig zijn als sommigen via een omweg toch betaald worden. Dan zou de rest ook startgeld mogen krijgen, zij rijden bovendien het hele seizoen."

"Dat ik niets krijg? Dat is zonde. Zeker omdat ik ook op de affiches hang. Ik zeg niet dat ik dezelfde zak moet krijgen, maar niets?"