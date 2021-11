"Wij zijn alles wat Lotto-ploeg had moeten zijn": Roodhooft duidelijk over ambities Alpecin-Fenix, lonkt de World Tour?

De broers Roodhooft hebben met Alpecin-Fenix de voorbije jaren wat neergezet. En ook de toekomst lacht hen toe.

"In 2019 hadden we een budget van drie miljoen euro. Dan een World Tour-licentie aanvragen was tijdverlies", aldus Philip Roodhooft in Het Laatste Nieuws.

2023

Broer Christophe pikt in: "Een licentie zou stabiliteit geven. Nu zitten we in een positie dat we het met recht en reden kunnen aanvragen", worden de ambities voor 2023 en verder duidelijk.

"Ik vind dat wij alles zijn wat de Lotto-ploeg had moeten zijn. We winnen met Philipsen, met Merlier, ... We zijn beter."