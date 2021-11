Wout van Aert vindt het ook ambetant dat het veel over hem en Mathieu gaat: "Vooral jammer voor die jongens" en "Heb Mathieu niet gebeld"

Nog enkele dagen en dan zien we Wout van Aert eindelijk terug in het veld. En dan kan het ook opnieuw gaan over de grote duels met Mathieu van der Poel en Tom Pidcock. Al is het voor van Aert zelf allemaal niet zo leuk.

De voorbije maanden waren ze er niet bij en toch ging het elke cross meer over Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock. "Ambetant, alsof er maar twee of drie coureurs bestaan", aldus de sympathieke Belg in Het Nieuwsblad. Jammer "Ik vind het jammer voor de jongens die ondertussen wel presteren, want ik weet goed genoeg hoe sterk ze zijn. Elke keer die kanttekening dat wij er niet bij zijn ... Het is niet dat we hen vanuit onze zetel gaan kloppen." Het aantal duels tussen Wout en Mathieu blijft beperkt tot vijf voorlopig: "Dat Mathieu veel tijd neemt en heel laat begint is geen toeval. Ik heb niet naar hem gebeld om te vragen wat zijn programma zou zijn, maar je ziet een verschil in aanpak. Ik ga er veel doen om korte tijd, Mathieu pakt het wat rustiger aan."