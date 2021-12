Jumbo Visma reageert op groene droom van Wout van Aert: "Komt niet uit de lucht vallen, maar ..."

Wout van Aert maakte zaterdag zijn opwachting in het veldrijden, met een geweldige prestatie tot gevolg. Maar het voorjaar blijft belangrijker. En er zijn nog doelen.

Mathieu Heijboer, head of performance bij Jumbo Visma, geeft aan dat Wout van Aert er vooral moet staan tussen de Ronde Van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Groen?

"De Omloop Het Nieuwsblad? Dat hangt af van of Wout al dan niet het WK veldrijden zou toevoegen aan zijn kalender", klinkt het in Het Nieuwsblad.

"Groen in de Tour? Dat komt niet uit de lucht vallen. We hebben dat al besproken, maar ik ga er nog niet te veel over zeggen."