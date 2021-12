Mond Sven Nys viel open: "Fenomenaal, de perfectie, ..." en "Mathieu van der Poel zal nu ook wakker geschud zijn"

Wout van Aert heeft op indrukwekkende wijze de Superprestigeveldrit in Boom gewonnen. De analisten waren dan ook meer dan onder de indruk.

"Ongezien, buiten categorie, gewoon fenomenaal", wond Sven Nys er alvast geen doekjes om bij Play Sports over wat hij zag.

Perfectie

"In alles was Wout de beste. Technisch, qua vermogen, ... Het is de perfectie. Hij is zo'n complete atleet dat hij op 85% nu ook al de cross dominant kan winnen."

"De lat moet nu realistisch verlegd worden door de rest. Mathieu van der Poel moet er nog bijkomen en die zal nu wel wakker geschud zijn. Je kan hier alleen maar respect voor hebben, hij is een fantastische atleet."