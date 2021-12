Tragisch: jong motorcrosstalent komt op 19-jarige leeftijd om het leven

Enorme droefnis in de motorcrosswereld, waar een absoluut toptalent is overleden. Dat hebben Oostenrijkse bronnen bevestigd.

René Hofer is overleden. Hij stond te boek als een rastalent en zou bij KTM een van de speerpunten worden de komende jaren.

KTM

De 19-jarige rijder kwam om het leven bij een lawine op de Lackenspitze skipiste in Oostenrijk, waarbij in totaal drie mensen overleden.

Anderhalve maand geleden won hij in Italië nog zijn eerste Grote Prijs in Pietramurata. We wensen familie, vrienden en iedereen die hem gekend heeft veel sterkte.