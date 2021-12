Uitdaging voor Van der Poel? UCI heeft plannen voor nieuw WK in 2022

De UCI wil vanaf volgend jaar een WK organiseren in het gravelrijden. Dat zou in de Verenigde Staten doorgaan.

Eind september liet de UCI weten dat het de Gravel World Series en een WK gravelrijden in het leven wil roepen. De plannen zouden meer en meer concreet worden voor 2022, maar zijn nog niet bevestigd.

In het gravelrijden starten profs en amateurs door elkaar. Ook de sfeer rond de wedstrijden is enorm bijzonder. De populariteit van de sport is gigantisch in de Verenigde Staten.

In The GCN Show liet Mathieu van der Poel weten dat dit wel iets is wat hem zeker interesseert. Het doet een beetje denken aan de Strade Bianchi die hij dit jaar won. Of hij een kans maakt in het gravelrijden is nog maar de vraag.