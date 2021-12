Vervecken vergiste zich in van Aert ... en dan moet van der Poel nog komen: "Hij is de meest complete crosser van allemaal"

Zo zie je maar dat ook wereldkampioenen zich al eens kunnen vergissen. Volgens Erwin Vervecken zou Wout van Aert niet meteen voor de overwinning strijden in Boom. Al was bij het ter perse gaan het parcours nog helemaal anders.

"Wout zie ik vooral nog uitblinken in de baggercrossen", aldus Vervecken vooraf in Het Nieuwsblad. "Hij zal niet meteen meedraaien voor de overwinning."

Wat in Boom toch meteen anders uitdraaide. Maar Vervecken had vooral interessante dingen te melden over die andere grote crosser die op 18 december zijn debuut maakt voor deze winter.

Mathieu

"Mathieu is de meest complete crosser van allemaal. Hij heeft niet veel nodig om er te staan. Door zijn uitmuntende techniek zie ik hem meteen meedraaien voor de overwinning."

Het zal dan ook echt interessant worden in de eindejaarsperiode. Dan komt ook VDP in het crosswereldje terecht. En dan worden mogelijk nog nieuwe snelheidsrecords gebroken.