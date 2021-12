Joyce Vanderbeken rijdt naar podiumplaats in Spaanse cross, winst is voor amper 18-jarige renster

Geen Scheldecross op zondag, Joyce Vanderbeken koos dan maar een Spaanse cross uit om aan mee te doen. De ervaren renster deed het daar goed in de veldrit van een bescheiden C2-niveau. Onze landgenote was goed voor de derde plaats.

Het is vooral in dit soort veldritten in het buitenland dat Joyce Vanderbeken goede resultaten kan voorleggen en ook in Vila de Gijon slaagde ze hierin. Vanderbeken mocht na de wedstrijd plaatsnemen op het podium, nadat ze als derde over de meet kwam.

De winnares was de amper 18-jarige Olivia Onesti. Toch een naam om in het oog houden. De toekomst zal zeggen hoe ver deze Française kan geraken in de cross. Onesti bleef thuisrijdster Aida Nuno Palacio voor in de strijd om de overwinning.