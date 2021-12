Wout van Aert denkt niet dat hij het zal halen: "Tegen dan ben ik bijna versleten"

Er zijn enkele voorzichtige stappen gezet om het veldrijden op de Winterspelen te krijgen tegen 2030.

Wou van Aert is alvast blij dat men deze stap overweegt te zetten. “Baggeren in de wei heeft iets oervlaams, maar het mag ook meer zijn dan dat. Ik ben blij dat we hier iets totaal anders voor de wielen kregen”, vertelt Van Aert bij Sporza.

“Ik ben voorstander. Het zou raar zijn om het als fan van het eerste uur niet te willen, maar iedereen beseft dat de weg nog lang is. Het is mooi dat hier een eerste aanzet is gegeven en crossen in de sneeuw is mooi, maar er moeten nog andere dingen zijn.”

Toch beseft Van Aert ook dat dit wellicht niet meer voor hem zal zijn. “Veldrijden op de Spelen van 2030? Dan zal ik bijna versleten zijn. We zien wel of het dan nog voor mij weggelegd is.”