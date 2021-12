Marianne Vos kan het nu wél afmaken in de slotronde en haalt het in Rupchen voor de wereldkampioene

Het is prijs voor Marianne Vos in Rucphen! Deze keer kon zelfs de wereldkampioene haar niet van een nieuwe overwinning in de Wereldbeker houden. Een kleine week geleden was Vos er in Val di Sole ook dichtbij. Een botsing met een paaltje hield haar toen van de zege.

Vos ging er in Rupchen van in het begin tegenaan. Achter Brand, Van Empel en Pieterse viel er een kloof. In ronde 2 nam Brand het commando over. Zo hingen Van Empel en Pieterse ook aan het rennertje. Maar het troepte toch weer samen vooraan: Van Empel en Pieterse sloten aan, later deden Betsema en Worst dit ook.

LAATSTE 2 RONDEN ZORGEN VOOR AFSCHEIDING

Vervolgens kwam er een periode waarin Betsema volop het initiatief toonde. Samen met Brand en Vos nam ze in de voorlaatste ronde definitief afstand van de rest. In die allerlaatste ronde ging Brand dan het tempo enorm hoog leggen en speelden de reeds gedane inspanningen Betsema toch parten.

Moest Vos even denken aan Val di Sole? Wellicht wel, want toen ze voorbij Brand leek te gaan, haperde ze even. Vos was deze keer wel nog in de mogelijkheid om haar sprintsnelheid uit te spelen: ze remonteerde Brand en kon aan de meet nu wel de handen in de lucht steken.