Mathieu van der Poel maakt geen moment te vroeg zijn opwachting in het veldrijden

Mathieu van der Poel is er nu echt helemaal klaar voor: het veldrijden mag de wereldkampioen bijna opnieuw verwelkomen. Van der Poel heeft inmiddels ook zelf vooruitgeblikt naar de start van zijn veldritseizoen. Nuja, seizoen. Zijn veldritmaand.

Eén maand veldrijden. Meer gaat het niet worden. Uiteraard ook omdat rust echt wel aangewezen was na een slopend wegseizoen, waarin ook rugklachten de kop op staken, en dan was er nog dat valpartijtje in het bos dat voor een extra week uitstel zorgde. Het past wel in de trend waarin het veldritprogramma steeds beperkter wordt en in functie staat van de weg, hoe graag Van der Poel ook crosst.

WK DUIDELIJK DOEL

In elk geval moest hij er ook niet nog langer op wachten. Het WK is zijn duidelijk doel in het veldrijden. Het siert Van der Poel dat hij zo'n waarde hecht aan het WK veldrijden en het is ook logisch dat hij daar naartoe werkt. Hij zal zich nu wel slechts een maand kunnen voorbereiden op het verdedigen van zo'n wereldtitel. Dat is wel heel krap, al zal Van der Poel wel snel gerodeerd geraken.

© photonews

Ten slotte, zoals vader Adrie al aangaf: als Van der Poel aan de start van een cross staat, is hij honderd procent. En doet hij dus mee voor de overwinning. Afwachten of dat op 26 december in Dendermonde ook zo zal zijn. Maar het is niet omdat Van der Poel niet lang crosst dat hij weinig crosst. In de kerstperiode volgen de wedstrijden mekaar sowieso in pijlsnel tempo op. De kans om het nodige ritme op te doen heeft hij dus wel.

VAN DER POEL VS VAN AERT IN KERSTPERIODE

Het is ook niet enkel voor Van der Poel zelf dat de timing van deze rentrée kantje boord is. Ook voor de uitstraling van de sport en voor de aantrekkingskracht voor het publiek, moest er niet mee gewacht worden. Een duel Van der Poel vs Van Aert, dat hoort toch bij de kerstperiode? Bijna evenveel als de kerstboom of de achtergrond en het diner op kerstavond.

Door corona kan het tijdens de feestdagen al een net iets andere beleving zijn, maar die strijd tussen de groten in de cross willen we wel zien. Dat kan, als we meteen een sterke Van der Poel aan het werk zien. Een Van der Poel die niet verschillende wedstrijden nodig heeft om op een hoog niveau te geraken. Maar doorgaans is dat geen probleem. Als Van der Poel aan de start komt, wil het zeggen dat hij er klaar voor is.