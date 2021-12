Is pensioen van Michel Wuyts dan toch niet definitief? "De draad ging later weer opgepakt worden"

Na deze winter is het normaal gezien gedaan met de stem van Michel Wuyts als commentator, tenzij...

In het wegwielrennen heeft Michel Wuyts zijn afscheid al gekregen. Na deze veldritzomer is zijn pensioen bij de VRT definitief. Nieuws dat onverwacht kwam voor de commentator zelf en waar hij zich ook nog niet altijd bij neer legt: "Ik maak me sterk dat ik nog in de koers blijf", vertelt hij bij Wielerflits.

Momenteel fungeert Wuyts als commentator bij Play Sports in de cross en dus niet bij de VRT. "De producers hebben mij al een paar keer verteld dat ik er volgend jaar opnieuw bij zal zijn.", hint Wuyts op een nieuwe crosswinter volgend seizoen.

Ook voor het wegseizoen liggen alle opties nog open. "Een aantal instanties hebben me onmiddelijk opgebeld en toen werd er gezegd dat we de draad later zouden oppikken. Maar die draad ligt er nog steeds", besluit Wuyts metaforisch.