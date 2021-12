Lotte Kopecky verkent nieuwe parcours in Dendermonde: "Technischer maar enorm vettig"

De WB-manche in Dendermonde werd vorig jaar gewonnen door Lucinda Brand. Lotte Kopecky was er ook bij en zal er alles aan doen om dit jaar beter te doen.

Na drie kwartier rondjes te rijden in een zeer modderig veld in Dendermonde, kwam Kopecky op de 18e plaats op meer dan 3 minuten van Lucinda Brand over de finish. Dit jaar wil Kopecky wat dichter bij de winst komen.

Zaterdag passeerde de renster van Liv Racing tijdens haar trainingsritjes eens op het parcours voor een eerste verkenning.

"Het is technischer dan vorig jaar me een wasbord, trappen, een afdaling in het zand... Het zal elke ronde vettiger en vettiger worden zondag", vertelt ze bij Sporza.

Een van onze beste Belgische vrouwelijke crossers zal alleszins niet aan de start staan van het WK in de Verenigde Staten. "De verplaatsing is te veeleisend en ik heb er bovendien niet veel te zoeken", klinkt het.