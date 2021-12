Publiek of niet, Mathieu Van der Poel keert terug in het veld: "Wout is indrukwekkend"

Met een weekje vertraging maakt Mathieu van der Poel in Dendermonde zijn comeback in het veld. De wereldkampioen mag meteen proberen om Wout van Aert te verslagen, geen eenvoudige opdracht.

Wat nu volgt is een drukke twee weken voor Mathieu van der Poel. Met nog 4 crossen voor Nieuwjaar en in de eerste week van 2022 nog eens 3 crossen. Daarna opnieuw twee weken rust om toe te werken richten het WK in Fayetteville (USA).

In Dendermonde kan Van der Poel zich meteen meten met de andere grote tenoren want naast usual suspects Iserbyt, Vanthourenhout, Aerts... Is het ook de eerste cross met de 'grote 3' en staan Van Aert en Pidcock ook aan de start.

"Ik heb er alles aan gedaan om klaar te zijn zondag. Vorige week ben ik niet gestart omdat ik meer tijd nodig had om in vorm te komen. Het niveau is vrij hoog op dit moment. Wout van Aert is in goede vorm, vrij indrukwekkend. Ik weet niet of mjn benen al goed genoeg zijn om hem te kunnen volgen. Normaal zal ik de groep daarachter wel kunnen volgen en hopelijk kan ik mezelf verrassen", klinkt het bij Van der Poel zelf.