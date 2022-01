Vanthourenhout legt uit waarom hij Thibau Nys niet mee wil naar WK veldrijden

Zoals de kaarten er nu voor liggen neemt bondscoach Sven Vanthourenhout Thibau Nys niet mee naar het WK veldrijden eind januari.

Ondanks zijn zege van deze week in Loenhout loopt het seizoen van Thibau Nys niet van een leien dakje. Iets wat bondscoach Sven Vanthourenhout ook gezien heeft.

“Als ik vandaag die selectie moet maken, blijft hij thuis”, zegt de bondscoach aan De Morgen. “Wat ik nu zie in het veld is voor mij geen verrassing. Om eerlijk te zijn: ik zie bij Thibau niet de flitsen in het veld die ik van hem wel zie op de weg.”

Vanthourenhout is overtuigd dat hij de capaciteiten heeft voor de weg, maar mist Nys bepaalde elementen om vooraan mee te doen in het veldrijden.

“Ik vergelijk hem met zijn leeftijdsgenoten. Bij de junioren was hij een van de besten van zijn jaar, maar intussen zijn een paar van die jongens hem voorbijgefietst. Hij is niet meegegroeid zoals anderen zijn gegroeid. Neem Emiel Verstrynge. Die jongen is ook nog niet waar hij moet zijn, maar elk jaar komt er een procentje bij. Bij Thibau is dat procentje erbij gekomen op de weg, maar niet in het veld.”