Tom Boonen duidelijk: "Grappig dat VDP meteen na WvA ook kandidaat was voor groen" en "Dat zou ik verkiezen"

Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Ook in 2022 mogen we tussen hen opnieuw mooie duels verwachten, als de Nederlander helemaal weet te herstellen.

Beiden gaan in de zomer van 2022 mogelijk ook strijden om de groene trui, wat toch wel een zeer interessante piste is.

"Elk jaar zijn er renners die ritten winnen in de Tour de France, maar een trui is echt voor de eeuwigheid. Ik zou het groen dus verkiezen boven vier ritten", aldus Tom Boonen in Het Laatste Nieuws.

Groen groen

"Het was wel grappig dat Van der Poel niet veel later als Wout van Aert ook kandidaat was voor groen. Het is echt bizar hoe hard ze elkaar opzoeken."

"Als het niet in de cross is, dan in de klassiekers. En anders voor de groene trui. Dat heeft toch te maken met de rivaliteit sinds hun jeugd. ‘Ah, de Wout heeft dat gewonnen? Wacht, ik pak hem terug.’”