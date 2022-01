Selecties WK veldrijden: Aerts en Iserbyt de vooruitgeschoven namen, Thibau Nys voorlopig geselecteerd bij beloften

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft acht veldrijders aangeduid om aan de start te komen op het WK veldrijden bij de mannen. Naast Aerts en Iserbyt zijn dat ook Jens Adams, Vincent Baestaens, Quinten Hermans, Daan Soete, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout. Sweeck en Hermans stonden voorbije zondag nog op het podium van het BK.

Discover which Elite riders will represent our @BELCyclingTeam during the 2022 UCI Cyclo-cross World Championships 🌈 in Fayetteville 🇺🇸 | https://t.co/7GRC1US9SR#Fayetteville2022 pic.twitter.com/gGLVUJQ3Jy