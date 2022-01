Mooie prijs voor toptalent van Jumbo-Visma: hij is verkozen tot Deens wielrenner van het jaar

Jonas Vingegaard kan terugblikken op een uitstekend 2021. Zijn beste resultaat was uiteraard de tweede plaats in de Tour de France. De jonge Deen is nu uitgeroepen tot Deens wielrenner van het jaar.

Door het wegvallen van Primoz Roglic tijdens de Tour werd Jonas Vingegaard plots gepromoveerd tot de kopman van de Nederlandse wielerformatie. De jonge Deen deed het uitstekend en eindigde uiteindelijk achter Pogacar op de tweede plaats in de Franse rittenwedstrijd.

Vingegaard is nu beloond voor zijn sterke prestaties, want hij is in Denemarken verkozen tot Deens renner van het jaar. Zo haalde hij het van andere toppers zoals onder meer Kasper Asgreen, winnaar van de Ronde van Vlaanderen.