Zes coronagevallen bij Sport Vlaanderen-Baloise, maar winterstage blijft gewoon doorgaan

Sport Vlaanderen-Baloise is, net zoals heel wat ploegen, bezig met een stage. Op haar winterstage heeft de ploeg wel slecht nieuws gekregen, want zes leden van de ploeg hebben positief getest op het coronavirus.

Het coronavirus heeft Sport Vlaanderen-Baloise te pakken. Volgens Sporza zouden er namelijk vijf renners positief getest hebben op het virus bij de wielerploeg. Ook ploegleider Walter Planckaert is besmet met het coronavirus.

De personen in kwestie gaan uiteraard in quarantaine, maar voor de andere rennes houdt de stage niet op. De ploeg heeft namelijk beslist om de stage gewoon verder te zetten. Jumbo-Visma, waar ook een positieve test is vastgesteld, heeft haar stage dan weer afgebroken.