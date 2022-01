De Gendt wil opnieuw knallen na moeilijk jaar: "Hebben dat gewoon te laat ingezien"

2021 was niet echt het jaar voor Thomas De Gendt. In 2022 wil hij opnieuw het plezier terug gaan vinden.

"Ik was vorig jaar overtraind, en als het fysiek niet loopt, begint het mentaal ook te steken. Ik had symptomen van een burn-out. Je zoekt redenen waarom, maar ik had gewoon niet voldoende rust genomen. Ik had maar anderhalve week tussen de Giro en de Tour. Het was allemaal iets te veel", aldus De Gendt bij Sporza.

Overtraining

"We hebben gewoon iets te laat ingezien dat het lag aan overtraining. Ik ben dan vroeger gestopt met mijn seizoen en heb drie weken niets gedaan. Dat moet voldoende zijn om helemaal gerecupereerd te zijn. Nu is de sfeer heel goed, je voelt dat er wat veranderd is."

"Ikzelf wil nu gewoon het plezier terugvinden en volgend jaar opnieuw agressiever koersen. De goesting is terug. Mijn wielerpensioen heb ik ook uit mijn gedachten gezet. Als alles goed gaat doe ik gewoon verder", aldus nog De Gendt.