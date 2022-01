Jong talent van INEOS Grenadiers is de nieuwe Australische kampioen op de weg

Heel wat bekende Australische renners zakte af naar het nationaal kampioenschap op de weg om een jaar met de Australische trui te kunnen rondrijden, maar de winst ging naar een nog vrij onbekende renner.

Zo de 21-jarige Luke Plapp van INEOS Grenadiers er op 30 kilometer van de streep alleen vandoor en hij hield ook knap stand, waardoor hij de nieuwe nationale kampioen is. James Whelan (tweede) en Brendan Johnston (derde) mochten mee op het podium.

PLAPPY!!!! 🇦🇺🏆



What an incredible start to the season for @LucasPlapp. He takes a solo victory at #RoadNats22 to secure the Aussie national title! pic.twitter.com/KCm4N07tEi