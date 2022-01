Lotto-Soudal heeft duidelijke doelen: "Niet voor punten koersen" en "Dat is heel belangrijk"

John Lelangue is ondertussen drie jaar CEO bij Lotto Soudal. En stilaan wordt duidelijk waar hij met de ploeg naartoe wil.

Marc Sergeant en Herman Frison zagen hun contract aflopen als ploegleider: "Ze hebben heel veel goeie dingen gedaan voor Lotto-Soudal. Daar heb ik veel respect voor. Maar er was nood aan een nieuwe dynamiek", aldus de CEO bij Sporza.

DNA

"We leggen de focus op de eendagskoersen en de sprints. En we moeten durven koersen met bravoure", meent Lelangue. "Dat vinden we heel belangrijk."

Toch moeten ze bij Lotto-Soudal ook opletten dat ze niet uit de World Tour valen: "We gaan niet koersen voor de punten, maar om te winnen. Dat hoort bij ons DNA."