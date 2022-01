Wat met het WK Veldrijden? Belgian Cycling laat zich uit over de voorbereidingen

Binnen twee weken is het WK veldrijden in Fayetteville. En de voorbereidingen zijn daartoe helemaal losgebroken.

Tot op heden gaat het allemaal goed met de voorbereidingen. “We vliegen op Chicago. Daar nemen we een binnenlandse vlucht."

Vluchten niet geschrapt

"En we hebben er geen weet van dat die vlucht is geschrapt", aldus Frederik Broché van Belgian Cycling in Het Laatste Nieuws.

Na Hoogerheide wordt nog eens een PCR-test gedaan: "We zorgen er zelf voor dat die nog snel in het labo geraken. En hopelijk kan iedereen dan op maandag vliegen."