Havenstad als aankomst en nieuwe klim opgenomen in Ronde van Murcia, recent gewonnen door Meurisse en Gilbert

Er zijn nieuwe details bekend over de Ronde van Murcia, een koers die bij Meurisse en Gilbert op hun palmares staat. Gilbert won de editie van 2016, Meurisse die van 2020. In 2022 is de aankomst voorzien in de havenstad Cartagena.

De Ronde van Murcia is in 2022 een eendagskoers. In november 2021 maakten de organisatoren al bekend dat de koers zou vertrekken in Fortuna. Inmiddels is ook de aankomstplaats vastgelegd en daarvoor is gekozen voor Cartagena, een havenstad in het Zuid-Oosten van Spanje.

🚨 OFICIAL 🚨



🏁 Cartagena será el final de la #VueltaRegionMurcia22-Costa Cálida-Gran Premio @BancoSabadell.



🚢 La ciudad portuaria acoge a la carrera por primera vez desde 2015, y será su primera meta desde 1999. pic.twitter.com/TMH6vWcNtI — Vuelta Ciclista a la Región de Murcia (@VueltaMurcia) January 18, 2022

Met de Alto del Cedacelo is ook een nieuwe beklimming opgenomen in het parcours. De top van de beklimming ligt op zo'n 25 kilometer van de aankomst. Mogelijk zorgt de Alto del Collado Bermejo eerder in de wedstrijd al voor een eerste schifting.

De Ronde van Murcia staat dit jaar gepland op 12 februari. In 2021 schreef de Spanjaard Antonio Soto van Euskaltel-Euskadi de wedstrijd op zijn naam.