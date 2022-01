Philippe Gilbert is klaar voor het nieuwe seizoen na trainingskamp Lotto Soudal: "Alles om goed voorbereid aan mijn laatste seizoen te beginnen"

Philippe Gilbert gaf meer details over het trainingskamp op Twitter. "Dat was het dan voor ons trainingskamp in Altea: meer dan 40 uur en 1.200 km op de fiets en bijna 20.000 hoogtemeters in de tas", legde onze landgenoot uit.

Gilbert zal ongetwijfeld nog een laatste keer alles willen geven dit seizoen. "Alles om goed voorbereid aan mijn 20e en laatste seizoen te beginnen. Volgende stop: Challenge Mallorca!", aldus Philippe Gilbert op zijn Twitterpagina.

That’s a wrap for our pre-season training camp in Altea: more than 40 hours and 1.200 km on the bike and almost 20.000 altimeters in the bag 😅 All to start my 20th and last season well prepared. 🔜 Next stop: Challenge Mallorca! 🇪🇸



