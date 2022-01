Nieuwe renner bij Movistar mag meteen als kopman naar Giro d'Italia

Iván Ramiro Sosa maakte de overstap van INEOS Grenadiers naar Movistar. Hij trekt direct als kopman naar de Giro.

Sosa maakte in 2019 de overstap naar Team Sky en liet zich opmerken. Door veel blessures reed hij er echter maar de Giro in 2019 en de Vuelta in 2020.

Bij Movistar, waar hij een contract voor twee jaar tekende, mag hij zijn kunnen meteen etaleren in de Giro d’Italia.

“Mijn afscheid bij INEOS was ingewikkeld, er is veel gebeurd”, klinkt het. “Maar ik ben blij met wat ik heb geleerd, het was over het algemeen een goede ervaring. Alles wat ik nu geleerd heb, moet ik hier bij Movistar benutten.”