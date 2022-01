'Wereldtitel op WK veldrijden zo goed als zeker voor België'

Bondscoach Sven Vanthourenhout lijkt nu al zeker van een wereldtitel op het WK veldrijden in Fayetteville.

Volgens Het Nieuwsblad kan het niet verkeerd gaan in Team Mixed Relay. Nederland was topfavoriet, maar komt niet aan de start.

Nederland doet niet mee, omdat dit al een tijdje zo gepland was. Bondscoach Gerben de Knegt zegt dat hij geen voltallige ploeg op de been kon brengen. Bovendien is het een dure aangelegenheid, omdat er in de Verenigde Staten gecrost wordt.

“Wij doen wel mee aan de Mixed Team Relay, omdat wij ons als een van dé cross-landen daartoe verplichten. Ook al is het slechts een test-event, verstek geven was voor ons nooit een optie”, zegt Sven Vanthourenhout duidelijk.