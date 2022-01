Laurens Sweeck tevreden met zege in Hamme: "Stilletjes naar het WK"

Laurens Sweeck profiteerde in de slotronde optimaal van een valpartij van Tom Pidcock. In de sprint rekende hij af met Toon Aerts.

Een klein gaatje bij het ingaan van de laatste strook was voldoende voor de zege. “Ik kan niet zeggen dat ik vooraf zeker was van mijn sprint, maar ik voelde dat Toon niet in mijn wiel zat toen we de weg op kwamen”, zei Laurens Sweeck. “De sprint in Hamme is lang en ook niet lang. In de laatste meters kreeg ik het toch lastig. Het was lang geleden dat ik nog eens mee kon doen voor de zege, dus dit doet deugd.”

Het was alvast geen gemakkelijk parcours in de Flandriencross. “Het waren verraderlijke bochten en iedereen maakte kleine foutjes waardoor je soms het wiel kwijt was. De ene keer had je iets voor, een andere keer had je een goed moment. Daardoor was het wat jojoën.”

Met deze overwinning solliciteert Sweeck ook naar een goed plaatsje op het WK van volgende week. “Iedereen zit met het WK in zijn hoofd, maar ik wil het liever zo houden dat ze weinig over mij praten. Laat me maar stilletjes naar het WK gaan.”