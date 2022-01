Vos wint duel van Brand en mag al voor achtste keer juichen op WK veldrijden, wel geen volledig oranje podium

Marianne Vos en Lucinda Brand, dat waren op het WK veldrijden bij de vrouwen de twee grote favorieten. De Nederlandse overmacht was er in Fayetteville zoals we die al vaker kennen. En ook de verwachte tweestrijd kwam er. Vos haalde het.

Binnen de kortste keren werden de eerste vijf posities allemaal ingenomen door Nederlandse dames. De koers hardmaken, dat was de opdracht voor Lucinda Brand en dat deed de titelverdedigster dan ook. Alvarado en Vos gingen mee, zo waren ze met hun drieën al snel weg.

Brand was wel de enige die in het eerste wedstrijddeel de kop nam. Zo kwam Persico verrassend aansluiten, al was van korte duur, want Brand trok het tempo opnieuw omhoog. Vos voelde het moment goed aan om het wiel van Brand te nemen. Alvarado moest kort nadien vooraan afhaken.

GEDWONGEN OVERNAME

Na drie ronden gebaarde de voortdurend op kop rijdende Brand richting Vos of die toch niet eens zou overnemen. Neen dus, Vos rekende op haar snellere sprintbenen om het af te maken. Toch maar doorrijden dus, zij het beredeneerd. Door een bocht wijd te nemen dwong Brand Vos toch eens de kop op. Ook achter deze twee ontstond er een duo, want Persico reed de kloof ten opzichte van Alvarado dicht.

Het tempo zakte vooraan enorm, dat kon het leidersduo zich ook permitteren met die grote overschot op de rest. Vos schudde in de voorlaatste ronde een paar versnellingen uit haar benen. Even bijpikkelen was het voor Brand, dat deed ze ook wel. Het werd wel nog een heel mooi duel in de slotronde, met een paar schijnmanoeuvres. De sprint was onvermijdelijk: Vos maakte het af en pakte haar achtste wereldtitel.

CANT TIENDE

Het zilver was dus voor Brand. Een volledig Nederlands podium werd het niet, want na een valpartijtje moest Alvarada revelatie Persico laten gaan. Ook eremetaal voor Italië. Sanne Cant haalde nog net de top tien in Fayetteville.