Bondscoach koestert kunststukje van beloften en heeft 'veel geleerd' met oog op heren elite: "Ik ben ambitieus"

De bondscoach heeft er een eerste topdag opzitten, met dat kunststukje van de beloften. Doen de elite even goed op het WK veldrijden? Een tweede wereldtitel zou sowieso schitterend zijn voor België. Sven Vanthourenhout geeft aan dat hij 'veel geleerd' heeft.

Een volledig Belgisch podium bij de beloften: dat is ook voor de bondscoach uiteraard een enorm succes. "Dat het uiteindelijk zó uitdraait, is fantastisch. Een volledig Belgisch podium is de kers op de taart, maar de wereldtitel was toch het allerbelangrijkste", reageert Sven Vanthourenhout bij Het Laatste Nieuws.

En uitgerekend Joran Wyseure zorgde voor die wereldtitel. "Hij is al heel vaak in vraag gesteld geweest. Ik ben dan ook heel blij dat hij dit liet zien. Maar dit is ook geen toevalstreffer, hij stak hier en daar al eens de neus aan het venster. Hij was de perfecte man om de wedstrijd te openen en de anderen uit hun kot te lokken. De zege van Wyseure is alvast eentje om in te kaderen. Maar ik ben ambitieus."

Belangrijk gegeven

Ambitieus om ook bij de elite goud te veroveren. Wat heeft Vanthourenhout geleerd uit de beloftenkoers met het oog op de heren elite? "Best veel. Emiel Verstrynge halveert in de laatste ronde de voorsprong van Joran. Dat is een heel belangrijk gegeven." Al zal dat een heel andere cross worden, met andere type renners.

Kan het een mogelijkheid zijn om opnieuw een mannetje vooruit te sturen? "We zullen zien. De tactiek ligt vast - we vechten sowieso voor wat we waard zijn." In elk geval zit de 'vibe' goed in het Belgisch team. "We hebben een fantastisch week gehad. Vanaf de reis naar hier tot vandaag loopt alles gesmeerd. De sfeer zit goed - nu zeker na de beloftenrace."