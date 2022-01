Tom Pidcock na overwinning op het WK: "Zonder Wout en Mathieu bijna nog moeilijker om wedstrijd te winnen"

Tom Pidcock heeft zich deze avond kunnen kronen tot de nieuwe wereldkampioen veldrijden. De Brit haalde het na een indrukwekkende solo voor Lars Van der Haar en Eli Iserbyt. Uiteraard was Pidcock zeer tevreden met deze wereldtitel.

Hij vertelde het na de wedstrijd en het staat bij Sporza te lezen. "De regenboogtrui winnen is een enorme opluchting, want het was een stressvolle week. Ik had heel goede benen en toen ik mijn kans zag, ben ik weggereden", aldus Pidcock.

Volgens de Brit was het een zeer moeilijke race. "Zonder Wout en Mathieu bijna nog moeilijker om wedstrijd te winnen. Iedereen dacht dat het makkelijker zou zijn zonder hen, maar met zo'n mentaliteit mag je niet aan de wedstrijd beginnen. Het was een harde strijd, want de Belgen probeerden het tactisch te spelen", legde de kersverse wereldkampioen uit.