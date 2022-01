Een WK zonder discussie over Belgische tactiek is geen WK: "Er waren er te veel die zichzelf niet wilden opofferen"

Na afloop van een WK dat geen Belgische wereldkampioen oplevert, komt de discussie telkens terug: zijn er tactische fouten gemaakt? Vooral Laurens Sweeck vond dat er beter samengewerkt moest worden. Michael Vanthourenhout vond de manier waarop Pidcock wegreed zonde.

"We konden toch net iets beter samenwerken", legde Laurens Sweeck bij Sporza de vinger op de wonde. "Ik denk dat er te veel waren die zichzelf niet wilden opofferen en die voor hun plekje reden. Als een paar Belgen meer samenwerken, denk ik dat we het gat kleiner kunnen houden. Ik zeg niet dat we dan zouden gewonnen hebben, maar als je 'm in het zicht houdt, is de sprong net iets makkelijker gemaakt."

Sweeck wilde zich ook niet te streng uitdrukken, al had hij er wel een duidelijke mening over. "Het is niet dat we ons niet gehouden hebben aan het ploegenspel, maar ze rijden mij er wel nog af op het einde op de helling. Ik had mijn kruit vroeger verschoten. In een wedstrijd als deze telt enkel de overwinning en die moet je als ploeg proberen te behalen."

MANOEUVRE BIJ HET WEGRIJDEN

Michael Vanthourenhout kaartte het moment aan waarop België op achtervolgen werd aangewezen. "Volgens mij was er wel wat tegen Pidcock te doen. Hij trok door op de klim en maakte een manoeuvre waardoor we gehinderd werden. Op het moment dat hij gaat, moet iedereen mee zijn. Ik heb nog geprobeerd om de rest van de ploeg zo dicht mogelijk te krijgen. Dan zie je wel dat het zeer moeilijk is om een gat op Pidcock toe te rijden."