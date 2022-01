Quick-Step Alpha Vinyl maakt selectie bekend voor eerste wedstrijd van het seizoen: drie landgenoten starten in Saudi Tour

De selectie van Quick-Step Alpha Vinyl voor de Saudi Tour, de nationale ronde van Saoedi-Arabië, is bekend. Zo zijn er drie landgenoten bij, want de Belgische wielerformatie rekent op Tim Declercq, Bert Van Lerberghe en Iljo Keisse, die aan zijn laatste seizoen begint.

Daarnaast zitten ook Florian Sénéchal, ritwinnaar in de Vuelta, Davide Ballerini, winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad, de Duitser Jannik Steimle en de Italiaan Andrea Bagioli in de selectie van Quick-Step Alpha Vinyl.

