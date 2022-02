OFFICIEEL: terugkeer Bas Tietema in het peloton is een feit: Nederlander bij Belgische ploeg aan de slag

Het is nu ook echt zover: Bas Tietema maakt zijn terugkeer in het profpeloton. Een Belgische ploeg, Bingoal Pauwels Sauzen WB, geeft hem de kans om terug echt wielrenner te worden. De Nederlander maakte de voorbije jaren furore met zijn YouTube-kanaal 'Tour de Tietema'.

Het is een ongelooflijk verhaal. Tietema reed vroeger voor het opleidingsteam van BMC, het Ierse An Post-Chainreaction en de BEAT Cycling Club, tot hij vanwege huidklachten moest stoppen met wielrennen. Nadien werd zijn YouTube-kanaal 'Tour de Tietema', waarop hij de koers op een andere manier belichtte en met straffe stunts uitpakte, een groot succes.

Met Bingoal als gemeenschappelijke sponsor werd Tietema in verband gebracht met de wielerploeg Bingoal Pauwels Sauzen WB. Bas Tietema deed twee stages mee en zo begonnen de geruchten over een mogelijke terugkeer in het peloton aan te zwengelen. Nu is het ook officieel.

"Ik bedank de ploeg om de de kans geven voor één seizoen", zegt Tietema. "Ik heb veel getraind, ik heb de winterstages meegemaakt met de groep en ik voelde dat de conditie snel terugkwam. Ik ben heel tevreden om terug te kunnen fietsen op het hoogste niveau nadat ik met de sport moest stoppen vanwege fysieke redenen. Wat dat betreft is alles nu in orde."