WADA gaat drug onderzoeken die ontdekt is tijdens de Tour de France

Tijdens de Tour de France van vorig jaar werd een ontdekking gedaan die het WADA nu aanzet om actie te ondernemen. In de strijd tegen mogelijke doping is het immers van belang om alert te blijven en proactief te handelen. Dat gaat het WADA nu ook doen.

Cyclingnews heeft vernomen dat het WADA onderzoek gaat voeren naar de effecten van Tizanidine, een middel dat ook bekend is onder namen als Zanaflex en Sirdalud. Tizanidine is een spierverslapper. Het zou gevonden zijn in het hotel van één van de deelnemende ploegen aan de Tour de France.

In dat desbetreffende hotel in Straatsburg werden onderzoeksdaden gesteld in naam van de Franse politie. Tijdens dit onderzoek zijn er ook testen gedaan op haarstalen. De wielerformatie Bahrein had eerder al verklaard dat zijn renners onderzocht werden op Tizanidine, maar dat het er geen weet van heeft dat dit bij hen gevonden is.

GEEN VERBODEN SUBSTANTIE

Tizanidine zou ontdekt zijn in drie van de zeven stalen die werden afgenomen tijdens de Tour de France. Let wel: Tizanidine is geen verboden substantie. Het WADA gaat dus nu onderzoeken of één van de bijeffecten van dit middel niet is dat het prestatieversterkend kan werken.