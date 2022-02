Met twee ploegmaten op kop maar toch moest Sweeck nog knokken voor zege: "Ze hielden de boel in gang"

Het is nog maar zijn tweede zege van het seizoen, maar hij pakt ze maar al te graag mee op in zijn palmares.

Laurens Sweeck bleek al snel bij de besten te horen in de Parkcross in Maldegem. Samen met ploegmaat Vanthourenhout begon hij aan een koppeltijdrit na amper één ronde. "Het ging meteen goed vandaag en ik ben blij dat Michael nog achter kwam, dat was ideaal want er was veel wind. Maar al bij al hebben we nog veel moeten knokken om voorop te blijven", klinkt het.

Dat Sweeck en Vanthourenhout nog zo lang moesten knokken, is omdat ploegmaat Iserbyt in de achtergrond de achtervoling leidde. En dat zorgde voor frustraties bij Sweeck die halverwege de cross misbaar maakte tegen ploegleider Groenendaal. "We kregen te weinig steun van de ploeg. Zij hielden de boel in gang op de achtergrond terwijl we met twee voorop zaten.

Toch lukte het hen om voorop te blijven zen Sweeck ging zelfs solo verder: "Ik hoorde het volk roepen, keek achterm en Michael lag op de grond... Die ronde was sowieso cruciaal met Van der Haar in de achtergrond. Ik ben heel tevreden met deze zege. Bij sommigen is het seizoen gedaan na het WK maar bij mij duur het toch nog iets langer", besluit hij.