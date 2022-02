Sep Vanmarcke tevreden met tweede plek: "Was onmogelijk, maar toch ben ik blij"

Sep Vanmarcke pakte in de eerste rit van de Tour de la Provence een mooie tweede plaats na Elia Viviani.

Vanmarcke overleefde de waaiers en dat bezorgde hem uiteindelijk ook een tweede stek. “Iedereen wist dat er veel wind zou staan en dat er waaiers zouden komen. Bij de eerste kans zette Filippo Ganna het gas open en was het ook meteen gedaan”, zei Vanmarcke bij Eurosport.

Het ging allemaal heel snel, zeker toen ook de klassementsrenners zich voorin gingen moeien. Een ideale situatie voor de ploeg van Vanmarcke.

“We kozen ervoor dat Mads zou aanvallen en ik zou wachten op de sprint. Ik ben wel wat verrast door mijn tweede plek, want mijn winter was moeilijk door knieproblemen. Ik wist dat het onmogelijk was Viviani te kloppen, maar toch blij.”