Betsema én Brand eerlijk na straffe race: "Alles of niets gespeeld"

In de Universiteitscross in Brussel pakte Denise Betsema de zege en werd Lucinda Brand tweede én eindwinnares.

De Nederlanders verdeelden zo de prijzen. "Ik voelde me vanaf de start heel goed en ik zag al snel dat ik een gaatje had op Lucinda. Ik heb alles of niets gespeeld, maar de benen bleven goed. Eindelijk heb ik nog eens een zege te pakken", aldus Betsema bij Sporza na de race.

Moreel

"De voorsprong bleef stabiel en dat was goed voor mijn moreel. Het is fijn om aan het einde van het seizoen nog te kunnen winnen. Deze zege doet heel veel deugd."

Lucinda Brand ging meteen in het rood, merkte ze: "Denise was super sterk vandaag, het is niet voor niets dat ik onderuit ging. Ik kon niet op mijn gemakje rijden. Ik had het gevoel dat ik er nog naartoe kon rijden, maar na mijn val ging het niet meer."A