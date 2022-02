Iserbyt haalt lachers op zijn hand: "Waar ik nog van droom?"

Het seizoen is al lang en zwaar geweest voor Eli Iserbyt, maar ook in Brussel reed hij nog eens op het podium.

Eli Iserbyt eindigde tweede na ploegmaat Michael Vanthourenhout in de Universiteitscross in Brussel: "Michael was duidelijk de sterkste, dus ik kan hier mee leven", klonk het bij Sporza.

Moment zoeken

"Ik moest mijn moment zoeken om de tweede plaats te pakken en dat is uiteindelijk gelukt. Het wasbord? Het was soms niet makkelijk met de modder. Het was goed opletten."

"Ik had een beetje een weerbots van zaterdag. Waar ik nog van droom, met het slotweekend nog op komst? Van rust."