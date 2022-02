Michael Vanthourenhout duidelijk: "Er hangt geen trui aan vast, maar velen hebben dit seizoen geen trui ..."

In de Universiteitscross wist Michael Vanthourenhout nog eens een zege binnen te halen. En die was daar uiteraard gelukkig mee.

"Ik zag dat er wel mogelijkheden lagen op het wasbord omhoog en omlaag, daar heb ik gebruik van gemaakt", aldus Vanthourenhout na de zege bij Sporza.

"Het was een lange solo, maar ik ben blij dat ik kon volhouden. Ik denk wel dat ik veel had aan Iserbyt bij Adams, het was zaak om enkele rondes alles te geven."

Goed seizoen

"Het was lastig met de winst. Ik mag spreken van een goed seizoen met drie zeges, al hangt er geen trui aan vast."

"Dat is jammer, maar er zijn veel mensen die geen trui hebben gewonnen dit seizoen. Ik zal volgende week alles op Sint-Niklaas zetten, want Hamme is minder mijn cross."