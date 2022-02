🎥 Cavendish niet gelukkig nadat hij ingesloten raakt in slotsprint van Ronde van Oman

In de laatste twee etappes van de Ronde van Oman kwam Mark Cavendish niet tot de overwinning.

In de vijfde etappe van de Ronde van Oman ging Mark Cavendish tegen de vlakte, net op het moment dat het peloton in waaiers brokkelde.

Bij het terugkeren maakte Cavendish volgens de wedstrijdleiding gebruik van de volgauto, wat hem een boete en een bestraffing van punten opleverde. Daardoor verloor hij de puntentrui.

Ook in de slotetappe was er een incident met Cavendish. Na de finish is Cavendish duidelijk niet blij met zijn zesde plek. De lead-out van Gaviria zorgde ervoor dat Cavendish ingesloten kwam te zitten.