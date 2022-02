🎥 Gaviria wint slotetappe van Ronde van Oman, eindzege van Hirt niet meer in gevaar

De slotetappe van de Ronde van Oman bracht een ritje van amper 127 kilometer met weinig hoogtemeters.

Heel wat aanvallen in de slotetappe van de Ronde van Oman. Ook een heuvel die enkele keren in het slot van de etappe aan bod kwam bracht geen afscheiding.

In de laatste kilometers was Soren Kragh Andersen de laatste die ingelopen werd. Een massasprint dus en daarin was Fernando Gaviria de beste, voor Kaden Groves en onze landgenoot Amaury Capiot.

In de eindstand van de Ronde van Oman kwam de leiderspositie van Jan Hirt niet meer in gevaar.