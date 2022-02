Geen Ruta del Sol voor Vincenzo Nibali: Italiaan is besmet met het coronavirus

Pech voor Vincenzo Nibali. Het coronavirus strooit nu namelijk ook roet in het eten voor hem, want de Italiaan is besmet en kan daardoor niet deelnemen aan de Ruta del Sol. De Spaanse rittenkoers start op woensdag.

Astana Qazaqstan Team, de ploeg van Nibali, heeft het nieuws laten weten op Twitter. "Helaas is Vincenzo Nibali genoodzaakt zijn programma te wijzigen en de Ruta del Sol te missen vanwege een besmetting met COVID-19. De ploeg zal later meer mededelen over zijn nieuwe programma.

Unfortunately, @vincenzonibali will be forced to change his racing program and to miss Vuelta a Andalucía due to an asymptomatic COVID-19. The team will communicate about his new racing program later.#AstanaQazaqstanTeam