Mark Cavendish niet langer leider in het puntenklassement van de Ronde van Oman: Britse sprinter krijgt boete en strafpunten

Mark Cavendish stond tot maandag nog aan de leiding in het puntenklassement van de Ronde van Oman, maar de vijfde etappe heeft er verandering in gebracht. Niet door een andere renner, maar wel door Cavendish zelf.

De organisatie van de Ronde van Oman heeft namelijk beslist om Mark Cavendish een boete van 300 Zwitserse frank te geven en ook -9 strafpunten in het puntenklassement. De wedstrijdjury heeft volgens Wielerflits namelijk uitgelegd dat Cavendish zich drie keer van een voertuig heeft afgeduwd.

Door deze straf is Mark Cavendish niet langer de leider in het puntenklassement. De leiding in dit klassement gaat nu naar Jan Hirt. De renner van Intermarché-Wanty-Gobert is ook leider in het algemeen klassement.