Niels Albert begrijpt kritiek van Bart Wellens, maar Alpecin-Fenix kan niks verweten worden

De situatie rond het vertrek van de renners van Tormans richting Alpecin-Fenix blijft voor beroering zorgen.

Voor Niels Albert is alles wat gebeurd is niet bepaald verlopen zoals het zou moeten lopen. “Ik zeg niet dat ze niet mochten vertrekken, maar ze hadden de ballen aan hun lijf moeten hebben om dat meteen te vertellen tegen de ploeg en tegen Wellens. Dat stoort mij”, vertelt hij aan HLN.

Volgens Albert is dit iets wat al een tijdje geregeld was. “Als je vier renners tegelijk binnenhaalt, want ook Hermans en Van Kessel hebben getekend, dan is daar juridisch één en ander aan voorafgegaan.”

“Die gasten hadden het respect kunnen hebben om te zeggen hoe het zat en eventueel te wachten op een tegenvoorstel van Tormans. Philip en Christoph Roodhooft kan je niets verwijten. Ze doen voor hun ploeg wat ze moeten doen: ze zien goeie coureurs die vrij zijn en pakken die binnen. Fair. Dat is het spel.”