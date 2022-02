Remco Evenepoel keert terug naar de Ronde die hij in 2020 won: "Voelde de liefde voor de sport hier"

Remco Evenepoel start woensdag in de Ronde van de Algarve. Die rittenkoers wist hij in 2020 te winnen.

Er staan aardig wat grote namen op de deelnemerslijst van de Ronde van de Algarve die woensdag van start gaat. “De wegen, de natuur en het parcours zijn heel erg mooi hier. Ik heb hier graag gereden in het verleden, daarom keer ik dit jaar terug”, klinkt het in een filmpje van het team. “Ik voel dat wielrennen hier leeft, het was leuk om de liefde voor de sport hier te voelen.”

Deze rittenkoers heeft dan ook een streepje voor. “Als je terugkeert naar een wedstrijd die je al gewonnen, wil je altijd minstens even goed doen als de vorige keer. Maar het is altijd moeilijk om op voorhand voorspellingen te doen. We hebben enkele etappes verkend, waaronder de tijdrit, die erg zwaar en lang is. Die rit wordt sowieso erg belangrijk voor het klassement. We willen hier ook met Fabio Jakobsen zeges pakken. Ik heb er goede hoop in.”

Indruk maakte Evenepoel twee jaar geleden op de Alto da Foia. Daar kreeg hij ook een standbeeld. “Twee dagen geleden zijn we nog naar de klim geweest om te trainen. Ik wou het standbeeld zien op de top en het is erg knap gedaan. Het is heel cool om een standbeeld te hebben op een plek waar ik nog maar eenmaal geweest ben.”